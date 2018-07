Trzaskowski: Platforma powinna poprzeć Biedronia

Trzaskowski podkreśla, że decyzja należy jednak do lokalnych struktur partii. – Nasi radni ze Słupska mówią, że cała Polska patrzy na Biedronia jak na gwiazdę polityczną, co uniemożliwia merytoryczną dyskusję o mieście. To sprawy, które muszą być rozstrzygnięte tam na miejscu – dodaje.

Trzaskowski ma nadzieję, że dzięki programowi w Warszawie uda mu się przekonać do siebie elektorat lewicy. – Myślę, że właśnie z tego powodu Robert Biedroń nie zdecydował się na start w Warszawie – ocenia kandydat PO.

Dwa tygodnie temu w rozmowie z „Wprost” Robert Biedroń krytykował decyzje PO o wystawieniu własnej kandydatki w Słupsku. – PO obiecywała, że w poszczególnych miastach będzie wspierała najsilniejszych kandydatów obozu demokratycznego, bo trzeba odeprzeć inwazję PiS-barbarzyńców. I dziś ta sama Platforma wystawia w Słupsku przeciwko mnie swoją kontrkandydatkę, rozbijając opozycję i wzmacniając PiS. Kompletny brak zasad, niedotrzymywanie umów, zero kręgosłupa moralnego – oburzał się Biedroń.