Wassermann przekazała informacje dotyczące terminu przesłuchania Donalda Tuska

– W najbliższym tygodniu podczas posiedzenia komisji będziemy ustalać termin przesłuchania Donalda Tuska. Sądzę, że odbędzie się ono w drugiej połowie września – przekazała Małgorzata Wassermann.

Komisja śledcza ds. Amber Gold ma na celu zbadanie i ocenienie prawidłowości oraz legalności działań podejmowanych wobec Amber Gold przez rząd. Głównie chodzi o ministrów: finansów, infrastruktury, gospodarki, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz podległych im funkcjonariuszy publicznych.

Małgorzata Wassermann pytana w maju w rozmowie z "Rzeczpospolitą" o to, czy nie wyklucza, że Tusk stanie przed Trybunałem Stanu, odpowiedziała: „Niczego wykluczyć nie można”. – Komisja po przesłuchaniu świadka zdecyduje, czy zawiadomienie pójdzie do prokuratury. Po przesłuchaniu Michała Tuska nie było zawiadomienia do prokuratury, może pójdzie zawiadomienie ze strony społecznej, co pokazuje, że nie jesteśmy zafiksowani na nazwisku Tusk – podkreśliła.

