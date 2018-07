Alżbeta Lenska wraca do siebie po operacji. „Cieszę się każdym dniem”

Do pęknięcia tętniaka doszło 15 maja we wtorek. Lenska grała wówczas spektakl „Kontrabanda” w warszawskim teatrze Komedia. O stanie zdrowia aktorki poinformował jej fanów jej mąż Rafał Cieszyński. Aktorka przeszła operację mózgu, która się powiodła.

– Nie wiedziałam, co się dzieje, leżałam na podłodze. Próbowali do mnie mówić, to przestało do mnie docierać, a potem nie pamiętam już nic – zdradziła. – Ciesze się każdym dniem. Doceniam swoją pracę, może się pojawi nowa – mówi Lenska w rozmowie z Wellman. – Jak się ocknęłam, to mówię: Rafał, ponieważ ja jestem i oddali mnie tobie to zrobimy coś nowego. Tego jeszcze nie mówiłam, ale ponieważ mamy teraz 10 rocznicę ślubu to robimy ślub jeszcze raz – zdradziła aktorka.

Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński są małżeństwem od 2007 roku. Mają dwoje dzieci – 7-letnią córkę Zofię oraz 5-letniego syna Antoniego.

