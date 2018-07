ABW zatrzymała byłego biegłego sądowego z Warszawy

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie Wiesławowi C. przedstawiono cztery zarzuty. Dwa dotyczą poświadczenia nieprawdy w wystawionych przez niego, jako lekarza sądowego, zaświadczeniach stwierdzających niezdolność dwóch osób do udziału w rozprawach sądowych. Dwa kolejne dotyczą wystawienia opinii specjalistycznej, w której podejrzany poświadczył nieprawdę co do stanu zdrowia osoby prawomocnie skazanej wyrokiem, czym udzielił tej osobie – starającej się o odroczenie wykonania kary – pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej i utrudnił postępowanie wykonawcze wobec niej prowadzone przestępstwo poświadczenia nieprawdy i poplecznictwa. Na wniosek prokuratury Sąd zdecydował o aresztowaniu Wiesława C. na okres trzech miesięcy.

W toku śledztwa zatrzymano również osobę, której Wiesław C. pomógł uniknąć odpowiedzialności karnej. Kobiecie prokurator przedstawił zarzut podżegania do poświadczenia nieprawdy poprzez nakłonienie Wiesława C. do wystawienia nieprawdziwego zaświadczenia o jej stanie zdrowia. W/w kobieta na wniosek prokuratora również została aresztowana na okres 3 miesięcy.

Wiesław C. został zatrzymany przez ABW po raz pierwszy 21 lutego 2018 r. Zatrzymanie związane było ze śledztwem dotyczącym wyłudzeń nieruchomości od osób starszych, chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Lekarzowi zostały wtedy postawione zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej, poświadczenia nieprawdy oraz poplecznictwa. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i Wiesław C. trafił do aresztu. Jednakże już w kwietniu ten środek zapobiegawczy został uchylony. Sąd zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 100 tys. zł i lekarz wyszedł na wolność. Obecne zatrzymanie Wiesława C. jest związane z nowymi dowodami zgromadzonymi przez śledczych.

Sprawa pozostaje rozwojowa. Prokuratura analizuje inne sprawy prowadzone w prokuraturach okręgu warszawskiego, dotyczące podejrzenia popełniania przestępstw poświadczenia nieprawdy w zaświadczeniach lekarskich wydawanych przez podejrzanego Wiesława C.

