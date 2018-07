Poważna awaria Google. Spowodowała problemy ze Snapchatem czy Pokemon Go

Problemami Google dotknięte zostały między innymi serwisy: Snapchat, Faceit, Discord czy Spotify. Ponadto nie działały serwery osób, które logowały się do gry Pokemon Go przez konto Google. W serwisie DownDetector na liście firm z problemami pojawiły się także wszyscy polski operatorzy telefonii komórkowej, kilku dostawców internetu, HBO GO, mBank, gra For Honor i Amazon.

Po godzinie 21:00 we wtorek Google podało, że pracuje już nad rozwiązaniem problemu. Godzinę później firma podała, że problem został już rozwiązany. Google podała, że przeprowadzi wewnętrzne dochodzenie w sprawie awarii. Ponadto władze firmy obiecały, że wprowadzi odpowiednie udoskonalenie systemów, aby zapobiec takiej sytuacji w przyszłości.

Google to amerykańska międzynarodowa firma technologiczna, która specjalizuje się w usługach i produktach związanych z Internetem. Jej flagowym produktem jest wyszukiwarka Google. W celu uczczenia świąt, wydarzeń, osiągnięć i ludzi na stronie głównej Google pojawia się specjalna, tymczasowa zmiana logo – Google Doodle.

