NA ŻYWO: Komisja Amber Gold przesłuchuje Jacka Rostowskiego

Rostowski: Po pierwsze, nie ma czarnej listy KNF, tylko lista ostrzeżeń. Po drugie gratuluję poświęcenia 15 minut na odczyt i prowadzenie swojej kampanii wyborczej w Krakowie.

Wassermann: Od 2009 do 2011 trwała korespondencja dotycząca złota Amber Gold. Czy pan minister rozmawiał lub zlecił panu Parafianowiczowi przeprowadzenie tej kontroli w ramach jego obowiązku?

Rostowski: Pani przewodnicząca, czy to jest w ramach pani kampanii wyborczej - to wszystko co pani teraz czyta?

Małgorzata Wasserman odczytuje zapisy korespondencji pomiędzy bankiem rzekomo przechowującym złoto Amber Gold i instytucjami państwowymi.

Anna Wassermann po raz kolejny mówi o kontroli i po raz kolejny świadek poprawia ją, mówiąc, że ma na myśli audyt.

https://twitter.com/CichonAlicja/status/1019501453872951296 Do spięć pomiędzy mec. Markiem Chmajem i Anną Wassermann trwają praktycznie od początku posiedzenia.

https://twitter.com/Karol_Gac/status/1019516748918386693 Kuriozalny moment. Przewodnicząca zadała pytanie do pełnomocnika świadka: "Czy dobrze się pan bawi?". Komisja głosowała nad tym pytaniem i nie uchyliła go.

Rostowski: Audyt nie był oceniający. To był audyt na przyszłość, by nie popełnić kolejnych błędów. To wy macie obsesję kontrolowania. To fundamentalna psychologiczna różnica pomiędzy naszymi obozami politycznymi. Zaufanie i życzliwość zawsze w końcu wygrają z nienawiścią i strachem.

Rostowski do Wassermann: Dziwię się, że pytania, które mogła pani zadać wczoraj, zadaje dzisiaj.

Wassermann: Pytam, co zrobił Parafianowicz w ramach własnych, potężnych uprawnień.



Rostowski: jego obowiązkiem było poinformować służby, takie jak ABW - i to zrobił.

Rostowski odpowiada na pytanie o różne daty w dokumentach: Nie znam odpowiedzi, ale przypuszczam, że tutaj rozróżnia się instytucję od wiceministra finansów. Te urzędnicze papiery są czasem właśnie w taki sposób spisane. Tak przypuszczam. Wiem, że to brzmi absurdalnie. Bo to nie było formalne zawiadomienie głównego inspektora informacji finansowych przez przewodniczącego KNF na piśmie. Mieliśmy unię personalną tych różnych stanowisk. I pan Parafianowicz wiedział o tym wtedy, kiedy pani powiedziała.

Rostowski: Czy pani chce mi zadać kolejne pytanie, czy podyskutować ze mną?



Wassermann: Nie, chcę sobie posiedzieć tutaj z panem.

Rostowski: Od momentu powzięcia podejrzeń co do działań Amber Gold, zawiadomienia zostały wysłane do wielu instytucji. Przypuszczam, że to było pod nadzorem głównego inspektora. Pani mogła o to wczoraj zapytać, nie zapytała. I to ten mechanizm w końcu zadecydował o upadku Amber Gold.

Rostowski zwraca uwagę na błędne określenie przewodniczącej: Zadanie audytowe to nie kontrola. To istotna różnica.

Rostowski: Gdyby P. przestał być prezesem, powołał by na swoje miejsce swoją żonę. Pomysł, że to by przerwało piramidę, jest chybiony.

Rostowski do przewodniczącej Małgorzaty Wassermann: Pani stosuje taką metodę, że zadaje dwa pytania, potem nie wraca do pierwszego i mówi, że świadek uchyla się od odpowiedzi na pytanie.

Zembaczyński do Wassermann: Proszę zrezygnować z oświadczeń i zadawać pytania.

Rostowski w reakcji na długą wypowiedź Małgorzaty Wasserman, niebędącą pytaniem: To jest "peroracja".

Rostowski: Gdyby P. działał w taki sposób, w jaki działał - w sposób nieprofesjonalny prowadził zaplecze tego wielkiego oszustwa - to gdyby urzędy działały prawidłowo od początku, to on miałby ten problem, o którym pani mówi. Dlatego byłem zszokowany, że przez rok w obu urzędach nic się w sprawie Amber Gold nie działo. Jestem przekonany, że on by jednak dostosował swoje działanie i te dokumenty by wysyłał.

Rostowski: To co pani teraz mówi, to są pani przypuszczenia. Słuchałem zeznań ministra Jakubiaka i on nie podawał tych szczegółów. Powiedział jedynie, że nie można wejść do Amber Gold. Bez tych szczegółów dodanych przez panią. Wiem, że ta komisja jest stronnicza i to jest najlepszy dowód, to co pani teraz zrobiła.

Wasserman: Odejdziemy od urzędów skarbowych na chwilę. Co powinien według pana zrobić minister Parafianowicz o otrzymaniu informacji od pana Jakubiaka?

Rostowski: Jak pani wypowiada takie stwierdzenia, muszę powiedzieć, że się nie zgadzam. Była jedna afera Amber Gold, z której absolutnie nie wynika, że ludzie mogą oszukiwać. Za rządów PiS jest więcej afer

Rostowski: Piramidy finansowe mają różne rozmiary. Na przykład GetBack jest większą piramidą.

Rostowski: Być może znacznie później instytucje i urzędy by się zorientowały w tym co się dzieje. Jest fundamentalny błąd logiczny w całej pani tezie.

Rostowski: Razem z PiS zakładacie, że takie postępowanie urzędników skarbowych, jakkolwiek by nie było naganne i niesłuszne, to prawidłowe działanie doprowadziłoby do szybszego ukrócenia piramidy. Obawiam się, że byłoby dokładnie odwrotnie.



Wassermann: Dosyć tych bzdur!



Rostowski: Proszę nie zwracać się do mnie w ten sposób. Ja wobec pani tak się nie zwracam.

Rostowski: Fundamentalny błąd w pani tezie jest następujący: Pani zakłada,m że piramida Amber Gold upadłaby wcześniej, gdyby urzędy skarbowe dokładniej egzekwowały powinności papierowe od Amber Gold.

Zasadniczo się z tą tezą nie zgadzam. Przebiegły człowiek jak Marcin P. przyciskany zatrudnił by księgowego, który by wszystkie te papiery przygotowywał.

Rostowski: Nie wiedziałem o innych spółkach 30 sierpnia.

Rostowski: Jest zasadnicza różnica między tym jak urząd działa w sprawie jednej spółki, która faktycznie działa, a grupą spółek "martwych" de facto, tak jak pani je opisała i urząd się jeszcze nimi nie zajmuje. Rozumiem do czego pani zmierza, ale poczekam na dalsze pytania i powiem czemu w tej sprawie się z panią zasadniczo nie zgadzam.

Rostowski: System powodował, że P. płacili.



Wassermann: Płacili tylko część dobrowolnie.



Rostowski: Jak podatnik płaci tylko część podatków, to nie można powiedzieć, że to jest dobrowolnie...



Małgorzata Wassermann zaczęła omawiać odpowiedź świadka, podając własną jej interpretację.



Prawnik świadka: W jakim trybie jest to oświadczenie?



Wassermann: Jako przewodniczący mogę składać oświadczenie w każdej chwili.



Po krótkiej wymianie zdań przewodnicząca zrezygnowała z kontynuowania wątku i wróciła do zadawania pytań.

Rostowski: Nie "upajam się" swoimi odpowiedziami. Próbuję odpowiedzieć precyzyjnie na pytania, do czego jestem zobowiązany.

Rostowski zwrócił przewodniczącej uwagę na nieścisłe podawanie dat. "To nie pierwszy raz, kiedy pani przesadza, wydłużając te okresy"

Krótkie spięcie pomiędzy przewodniczącą, a świadkiem. Jacek Rostowski skrytykował członka komisji, który na głos zaśmiał się po jednej z jego wypowiedzi. Zwrócił uwagę, że Polacy stracili w tej aferze dużo pieniędzy i nie jest to zabawna kwestia. Wassermann rzuciła, że "trzeba mieć tupet", by używać takich argumentów. Prawnik świadka zawnioskował o wykreślenie tych słów z protokołu. Po odmowie Wassermann, Rostowski stwierdził, że "słowa te będą świadczyły o niej samej".

Rostowski: To nie naczelnicy urzędów podatkowych prowadzili sprawę, ale to naczelnicy są odpowiedzialni jak ich urzędnicy je prowadzą.

Wassermann: Na jakiej podstawie doszło do odwołania naczelników urzędów skarbowych?



Rostowski: Przez bardzo długi okres czasu w obu urzędach nikt nie egzekwował wymogów wobec Amber Gold.

Rostowski: Gdy było widać, że Amber Gold upada, to musieliśmy się zająć potencjalnymi skutkami dla całego systemu finansowego. Zwołałem posiedzenie komitetu stabilności finansowej. Zaprosiliśmy na nie ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina i ABW.

Rostowski: W 2012 roku Europa była na skraju rozpadu przez kryzys finansowy. Zajmowałem się tym, a nie sprawą Amber Gold. Miałem bardzo kompetentnego zastępcę, więc m uto zostawiłem.

Wassermann: Czy gen. Bondaryk wysłał tę notatkę do pana po to, by martwił się pan o samoloty, czy wykorzystał posiadane narzędzia służb finansowych? Miał pan instrumenty aby zablokować tę działalność.



Rostowski: Moje polecenie od ministra Parafianowicza było takie, żeby współpracować ściślej z ABW.



Do upadku Amber Gold nie interesowałem się tą sprawą.

Rostowski: Było wiadomo, że skoro to jest piramida finansowa, to jest to sprawa przestępcza.

Wassermann: Dlaczego pana to nie zainteresowało?



Rostowski: Problem nie polegał na tym, ile podatków oni są winni. Problemem było OLT, które mogło upaść i spowodować bardzo poważne problemy.



Drugą sprawą była kwestia spraw finansowych. Myśmy wtedy nie wiedzieli, że część finansowa tego problemu, że sama piramida może być taka duża.

Małgorzata Wassermann: Czy pan pytał ministra Parafianowicza o szczegóły?

Rostowski: Nie. Dostałem instrukcję, żeby współpracować z ABW.

Rostowski: Dzień później podczas podroży do Włoch poinformowałem premiera, że jest taka sytuacja, że linie lotnicze mogą upaść, że jest to bardzo niepokojące. I tyle. Jak wiecie, w ciągu trzech miesięcy OLT i Amber Gold upadły.

Rostowski: Zasugerowałem, że możemy tam wejść. Minister Parafianowicz stwierdził, że ściśle współpracujemy z ABW, że nie możemy robić "wolnej amerykanki" i wchodzić jedne służby na drugie. Instytucją wiodącą miała być ABW, z którą już współpracujemy ściśle. To było pod koniec maja.

Rostowski: Byłem zaniepokojony nową linią lotniczą, która rozbudowała się bardzo szybko. W tej notatce gen. Bondaryk stwierdził, że Amber Gold, którą on uważa za piramidę finansową, jest powiązane z OLT. Zaniepokoiłem się, że jak piramida finansowa upadnie - bo zawsze upadają - to będą tysiące ludzi, którzy nie będą mogli wrócić z Tunezji, z Egiptu itd. To było dla mnie najbardziej niepokojące.



Bo nie wiedziałem, że nie mają lotów zagranicznych.

Rostowski: Wezwałem wówczas ministra Parafianowicza. W zasadzie ta notatka bardzo mnie zaniepokoiła zjawiskiem OLT Express.

Rostowski: Pierwszy raz dowiedziałem się o podatniku Amber Gold w notatce gen. Bondaryka z maja 2012 roku.

