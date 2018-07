Awantura przed komisją śledczą ds. Amber Gold. „Dobrze się pan bawi?”

W środę 18 lipca przed komisją śledczą do spraw Amber Gold stanął były szef resortu finansów Jacek Rostowski. Przesłuchanie byłego ministra odbywa się w gorącej atmosferze, a w słownych przepychanek bierze udział także pełnomocnik Rostowskiego Marek Chmaj.

Wassermann: Czy pan mecenas się dobrze bawi?

– Bardzo dobrze się pan bawi, panie mecenasie, co? – zapytała Marka Chmaja Małgorzata Wassermann. – Pani przewodnicząca, czy to było jakieś oświadczenie kierowane do mnie? – dopytywał Rostowski i zaproponował, żeby pytanie zostało uchylone. – Nie uchylam – odparła przewodnicząca, po czym zaapelował o spokój. – To jest komisja, a nie przedstawienie. Nie jest pan w telewizji – dodała.

Po chwili wniosek Chmaja poddano pod głosowanie. – Proszę państwa, kto z państwa jest za uchyleniem pytania, »Czy pan mecenas się dobrze bawi?«, proszę podnieść rękę – poinformowała Wassermann. Głosami większości członków komisji zdecydowano, że pytanie... nie zostanie uchylone.

