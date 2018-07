14 kwietnia będziemy obchodzić nowe święto państwowe? Sejm zajmie się projektem

Rzepliński krytykuje prezydenta i uderza w PiS. „Rządzą nami tchórze”

– To, co PiS zrobił z Trybunałem Konstytucyjnym, to jest nawarstwienie patologii i ogromna strata dla każdego Polaka – powiedział w programie Onet Rano były prezes TK Andrzej Rzepliński.