„Rzeczpospolita”: Kukiz'15 traci rocznie 7 mln złotych

Jeżeli Kukiz'15 był partią polityczna, byłaby trzecim na liście – za Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością – ugrupowaniem z najwyższą subwencją państwa.

Ruch Kukiz'15 ma 29 posłów. W odpowiedzi na pytanie posła Bartosza Jóźwiaka Ministerstwo Finansów wyliczyło, że w ciągu czterech lat Kukiz'15 otrzymałoby z subwencji na działalność statutową aż 28,2 miliony złotych. Dla porównania Prawo i Sprawiedliwość otrzymuje rocznie 19 milionów złotych, a Platforma Obywatelska – ponad 15 milionów złotych.

– To sprawa niejednoznaczna. Wiemy, że część działaczy chciałaby założyć partię, ale zapewniam, że nie mamy pomysłu, by to zrobić, bo to mogłoby nam tylko zaszkodzić, stracilibyśmy wiarygodność. Szliśmy do wyborów jako ruch społeczny i takim chcemy pozostać, nie chcemy też popaść w partyjniactwo – tłumaczy „Rzeczpospolitą” poseł Jarosław Sachajko, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Kukiz'15 i szef drugiego stowarzyszenia Kukiz'15 – Rolników i Konsumentów.