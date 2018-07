Brutalne pobicie w Myślenicach. Wszystko uchwyciły kamery monitoringu

15 lipca, około 1:00 w nocy do domu wracał 28-letni mieszkaniec gminy Myślenice. Na jednej z ulic zaczepili go trzej mężczyźni. Byli nachalni, wulgarni i agresywni. Początkowo żądali kilku papierosów, ale gdy poszkodowany oddał dwa papierosy, młodzi mężczyźni zażądali całej paczki, później jeszcze pieniędzy i telefonu. Na stanowczą odmowę zaczęli bić i kopać 28-latka. Kiedy pokrzywdzony wyciągnął telefon, aby zadzwonić na policję wytrącili mu go z ręki. Napastnicy zadawali mu ciosy nawet kiedy leżał, co wyraźnie pokazuje załączony film. Całe zajście działo się w miejscu objętym monitoringiem miejskim. Dlatego też pracownik obsługujący kamery, zauważywszy zdarzenie natychmiast powiadomił policję.

Funkcjonariusze myślenickiego ogniwa patrolowego błyskawicznie zjawili się na miejscu. Tam od razu zatrzymali jednego ze sprawców, poszkodowany zaś został zabrany karetką do szpitala. Na szczęście skończyło się na kilku szwach i ogólnych potłuczeniach. Praca policjantów na tym jednak się nie zakończyła. Do samego rana trwały czynności operacyjne, aby wytypować dwóch pozostałych sprawców. Zostali oni zatrzymani kilka godzin po zajściu, na terenie Myślenic i usłyszeli zarzuty rozboju. Wszyscy napastnicy to mieszkańcy gminy Myślenice w wieku: 21, 22 i 23 lat.

Wczoraj, wobec podejrzanych Sąd Rejonowy w Myślenicach zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za dokonanie rozboju grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.