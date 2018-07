Mazurek: Zaproponowany przez prezydenta termin może utrudnić przeprowadzenie referendum

– Idea pytania społeczeństwo o rzeczy ważne jest na pewno ideą słuszną i nikt nie powinien takich inicjatyw krytykować. My absolutnie też tego nie krytykujemy. Prezydent ma pełne prawo pytać o rzeczy ważne – oceniła Mazurek. Dodała przy tym, że PiS podziela stanowisko PKW, że zaproponowany termin może być takim, który „uniemożliwiałby czy utrudnił przeprowadzenie referendum z uwagi na wybory i na święto niepodległości”. – Na problem tego terminu wskazało PKW i te zastrzeżenia, które zostały przedstawione, my też musimy czy powinniśmy brać pod uwagę i na pewno to zrobimy – dodała. Mazurek poinformowała, że dziś jest Komitet Polityczny PiS, a na nim na pewno będzie poruszony temat wyborów samorządowych.

W sprawie wypowiedział się już też Stanisław Karczewski. „Szanujemy i doceniamy inicjatywę Andrzeja Dudy. Idea jest słuszna a debata ogólnospołeczna na temat zmian kierunkowych Konstytucji potrzebna, wręcz konieczna. Decyzja będzie wynikiem analizy kierownictwa partii i senatorów. Weźmiemy pod uwagę wszystkie uwagi i opinie” – napisał na Twitterze marszałek Senatu.