Warszawa. Zamówiła jedzenie na wynos, hinduski dostawca zaczął ją napastować

Do tego wydarzenia doszło w Warszawie. Kobieta zamówiła do swojego mieszkania jedzenie na wynos. Za dostarczenie posiłku odpowiadał 36-letni hinduski pracownik restauracji. Mężczyzna nie zaprzestał jednak na przekazaniu zamówionego jedzenia. Siłą wtargnął do mieszkania kobiety i próbował ją nakłonić do stosunku seksualnego. Ta zdołała się jednak uwolnić z rąk napastnika i zawiadomić policjantów. W tym czasie dostawca uciekł z mieszkania.

Dwa miesiące aresztu

Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie od pokrzywdzonej, zabezpieczyli ślady, a następnie ustalili, kim był napastnik i dokonali jego zatrzymania. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Zebrane w tej sprawie dowody były jednak wystarczające zarówno dla policjantów jak i prokuratury. Do sądu trafił wniosek o tymczasowe zatrzymanie 36-letniego dostawcy.

Mokotowski sąd przychylił się do tego wniosku i aresztował dostawcę na dwa miesiące. Teraz ten sam zadecyduje o jego przyszłości. Mężczyźnie grozi kara do 12 lat więzienia.