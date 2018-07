„Pełne zaćmienie Księżyca z Korwinem”. Tak, to prawdziwe wydarzenie

Jesteś na urlopie nad polskim morzem i pomimo pięknej pogody nie masz nic do roboty? Możesz wybrać się na bezprecedensowe wydarzenie o intrygującej nazwie – „Pełne zaćmienie Księżyca z Korwin-Mikkem”. Co czeka śmiałków, którzy zdecydują się na oglądanie Księżyca w towarzystwie prezesa partii Wolność? Jak czytamy w opisie wydarzenia reklamowanego na Facebooku, 27 lipca w Gdyni odbędzie się „wyjątkowy wieczór”. Nastąpi całkowite zaćmienie Księżyca tuż po spotkaniu, na którym będzie można posłuchać „jak partia Wolność zapatruje się na bieżącą jak i przyszłą sytuację Polski, czego to jest wynikiem oraz jaka jest sytuacja Polski na arenie międzynarodowej”.

Opisana wyżej inicjatywa to część większego przedsięwzięcia o wdzięcznej nazwie „Wakacje z Korwinem”. W ramach tej akcji polityk odwiedza nadmorskie miejscowości i dyskutuje z mieszkańcami oraz wczasowiczami o bieżących problemach naszego kraju. W tym roku na trasie przejazdu lidera Wolności znalazły się m.in. Świnoujście, Międzyzdroje, Rewal, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Mielno, Łazy, Dąbki, Darłowo, Jarosławiec, Ustka, Łeba, Dębki, Karwia, Jastrzębia Góra, Władysławowo, Chałupy, Jastarnia, Jurata i Hel.

