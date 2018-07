Paweł Śpiewak: PO nie może żądać uczciwości od PiS

Socjolog, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, w latach 2005-2007 poseł Platformy Obywatelskiej uważa, że nasza scena polityczna wymaga gruntownej odnowy. Jego zdaniem Platforma Obywatelska jako była partia rządząca nie ma mocnej wiarygodności do skutecznego działania w opozycji.

– Nie może powiedzieć:my zawsze byliśmy uczciwi i żądamy uczciwości w polityce, a PiS przyniósł nie uczciwość – mówi prof. Śpiewak. I dodaje, że jeśli chodzi o upartyjnienie państwa, zawłaszczanie instytucji państwowych, korzystania ze środków publicznych PiS robi to samo, co inne partie, tylko, że obecna formacja bardziej uderza w same podstawy państwa neutralnego światopoglądowo oraz w regułę trójpodziału władz.

– Mówi się, że parlament nie odgrywa dziś żadnej roli. Gdy ja w nim zasiadałem to też miałem poczucie, że w komisjach sejmowych toczyły się jeszcze prawdziwe dyskusje. Bywały ciekawe wystąpienia na sali plenarnej, ale i tak zasada dyscypliny partyjnej była absolutnie najważniejsza. Wtedy, tak samo jak i teraz, gdyby lider się uparł, że należy przegłosować, iż ziemia jest płaska i podtrzymywany przez dwa słonie, to wynik byłby oczywisty:ziemia okazałaby się płaska – przekonuje prof. Śpiewak.

