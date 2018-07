Nielegalni imigranci zatrzymani przy polskiej granicy. Pomagał im 26-latek z Mazowsza

Cudzoziemcy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy SG na drodze krajowej nr 2 tuż przed granicą. W samochodzie marki Skoda Octavia kierowanym przez 26-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego, podróżowało dwoje obywateli Wietnamu w wieku 19 i 27 lat. Obcokrajowcy nie posiadali dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. W związku z tym funkcjonariusze SG zatrzymali pasażerów pojazdu oraz kierowcę, który udzielił im pomocy w usiłowaniu nielegalnego przekroczenia granicy.

Po przedstawieniu zatrzymanym cudzoziemcom zarzutów, przyznali się oni do nielegalnego przekroczenia granicy i dobrowolnie poddali się karze grzywny. Komendant Placówki w Świecku zobowiązał cudzoziemców do powrotu. Do tego czasu zgodnie z sobotnią decyzją Sądu Rejonowego w Słubicach obywatele Wietnamu przebywać będą w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Trwają czynności mające na celu ustalenie w jaki sposób obywatele Wietnamu dostali się do naszego kraju. Natomiast wobec kierowcy, który nie przyznał się do stawianego mu zarzutu, wszczęto postępowanie przygotowawcze. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.