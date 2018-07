Fala zgonów po dopalaczach w województwie łódzkim. Najgorsze są weekendy

Katarzyna Babczyńska stwierdziła, że pacjenci z komplikacjami po zażyciu dopalaczy trafiają do szpitala najczęściej w okolicy weekendu lub, gdy producenci dopalaczy zmieniają ich skład, aby ominąć substancje zakazane, które znajdują się na liście substancji psychoaktywnych publikowanych przez ministerstwo zdrowia. W związku z tym Katarzyna Babczyńska przestrzega, że nawet jeśli po jednokrotnym zażyciu danego dopalacza obyło się bez dotkliwych objawów, nie oznacza to, że kolejna próba nie zakończy się tragicznie.

Fala zgonów po dopalaczach

Dzisiaj Sławomir Kierski z Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim przekazał, że w W Bełchatowie doszło do trzech nagłych śmierci młodych mężczyzn w wieku 19, 27 i 35 lat. Prokuratura podejrzewa, że przyczyną tych zgonów były dopalacze. Do podobnych sytuacji dochodziło również w Łodzi.

– W miniony weekend śmierć bezpośrednio po spożyciu dopalaczy poniosła 21-letnia kobieta, jej partner w tragicznym stanie trafił do szpitala. To już kolejny przypadek, do jakiego doszło w ostatnich dniach – przyznał Krzysztof Kopania z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. – Apelujemy o niezażywanie dopalaczy, o ich nienabywanie. To, co wydarzyło się ostatnio w Łodzi, wskazuje na bardzo poważne zagrożenie, które środki zastępcze ze sobą niosą – przestrzega.

Ministerstwo zdrowia pracuje nad zmianami, które mają ułatwić walkę z dopalaczami. Wpisywany na listę substancji zakazanych ma być rdzeń substancji, a nie jej szczegółowy skład chemiczny, co uniemożliwi sprzedawanie dopalaczy po drobnych zmianach.

