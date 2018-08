Dwie ważne zapowiedzi premiera. Chodzi m.in. o wsparcie dla powstańców

W trakcie przemówienia na dziedzińcu Muzeum Powstania Warszawskiego premier podkreślił, że konieczne jest podwyższenie budżetu, by u schyłku życia powstańców otoczyć ich opieką. Szef rządu poinformował też, że zamierza doprowadzić do zmiany ustawy w taki sposób, by „dokonać pełnej inwentaryzacji wszystkich grobów i z czasów II apokalipsy, i z XIX w”. – Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie. Czy bylibyśmy teraz w tym miejscu bez tych 16 tysięcy, których nazwiska umieszczono na murze? Nie, nie byłoby nas – tłumaczył Morawiecki.

„Pamiętajmy o naszej historii”

– Pamiętajmy o naszej historii, o naszych bohaterach – mówił premier. – Dzisiejsze pokolenia zawdzięczają swoją rzeczywistość Bohaterom tamtych czasów – zaznaczył.