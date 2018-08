Prezydent Duda będzie miał własną chorągiew? Rząd już nad tym pracuje

Jak podaje „Rzeczypospolita”, Andrzej Duda jest jedynym prezydentem w Europie, który nie ma swojej flagi. Obecnie nad Pałacem Prezydenckim zamieszczone są barwy narodowe. To wkrótce może się zmienić, ponieważ Ministerstwo Kultury chce, by zastąpiono je Chorągwią Rzeczypospolitej, czyli prostokątnym czerwonym płatem z orłem otoczonym wężykiem generalskim.

Chorągiew nawet nad domem letniskowym?

Krzysztof J. Guzek, członek Szkockiego Towarzystwa Heraldycznego, powiedział w rozmowie z „Rz”, że Chorągiew Rzeczypospolitej „jest symbolem przynależnym głowie państwa i ma 700-letnią historię” . – Po raz pierwszy użyto go na pieczęci Przemysła II, księcia wielkopolskiego – dodał.

Przed rozbiorami chorągiew zmieniała swój wygląd, zależnie od tego, jaki król elekcyjny zasiadał na tronie w danym czasie. Do zwyczaju jej używania powrócono w II RP. – Zazwyczaj wnoszono ją więc nad Zamkiem Królewskim. Jednak gdy Ignacy Mościcki np. wyjeżdżał do Jastarni, chorągiew wnoszono przy jego domu letniskowym. Albo eksponowano na balkonie, gdy pojawiał się w operze – wyjaśnił Guzek. Obecnie prezydent posiada własny proporzec identyczny z tym z 1927 roku, ale stosowany jest jedynie podczas uroczystości wojskowych.

Wyeliminowanie absurdów

Przypomnijmy, „Rzeczpospolita” już w czerwcu informowała, że resort kultury chce wyeliminować różne „absurdy” związane z symbolami narodowymi. Zgodnie z konstytucją oraz ustawą o godle, barwach i hymnie, za barwy narodowe uznaje się biel i czerwień zgodne z liczbowymi współrzędnymi z tzw. przestrzeni barw CIELUV. Dziennik informuje, że wynika z tego, iż czerwień w rzeczywistości jest buraczkowa, a biel jasnoszara. Co więcej, system ten nie jest już stosowany i trudno go przełożyć na inne przestrzenie barw, w związku z czym nawet na instytucjach pojawiają się flagi w różnych odcieniach.

Zmiany mogą nastąpić także w hymnie oraz barwach narodowych. Specjaliści chcą, by w przypadku Mazurka Dąbrowskiego stworzono oficjalną partyturę na orkiestrę oraz zmieniono kolejność zwrotek. Argumentują, że w rękopisie Józefa Wybickiego „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę” występuje po „Jak Czarniecki do Poznania”.

Według informatora dziennika, Ministerstwo Kultury skłania się jedynie do częściowych zmian. Resort wprawdzie nie planuje zamieszczenia krzyża na koronie orła, ale za to chce dopasować współrzędne barw narodowych do wymogów współczesnej grafiki. Nieoficjalnie podano, że nowelizacja zapisów na temat symboli ma powstać na stulecie odzyskania niepodległości.