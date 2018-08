Polak usunął sobie penisa i jądra. Teraz ma problemy zdrowotne i prosi internautów o pieniądze

Zabiegów wykonanych u Adama Curlykale podjęli się lekarze ze szpitala Jardines Hospital. Mężczyzna zdradził, że choć krwawienie po usunięciu narządów było obfite, obyło się bez transfuzji krwi. „Najlepsi ludzie, najlepszy szpital, najlepsza opieka medyczna. Wielki uśmiech dla nas” – pisał jeszcze jakiś czas temu 32-latek w komentarzu do wspólnej fotografii z lekarzami. Okazuje się jednak, że nie wszystko poszło po myśli mężczyzny, a po operacji wystąpiły komplikacje.

32-latek postanowił założyć internetową zbiórkę na dalsze leczenie. „Mój układ moczowy i prostata są w niebezpieczeństwie. Wdała się niebezpieczna infekcja. W moim odbycie pojawiły się hemoroidy, wymiotuję żółcią i nie mogę oddać moczu bez cewnika. Po siedmiu dniach musiał on zostać wymieniony, co spowodowało obfite krwawienie. Istnieje ryzyko, że po jego wyjęciu może dojść do zamknięcia cewki moczowej” – napisał Curlykale w opisie zbiórki dodając, że „koszty leczenia wzrosły do kilku tysięcy funtów a on sam nie ma żadnych oszczędności. Proszę mnie nie osądzać”. Całe życie zmagam się z moją płcią i konsekwencjami choroby nowotworowej. Chcę być tylko szczęśliwy i czuć się dobrze w swoim ciele – dodał. Akcja nie cieszy się jednak zbyt dużym powodzeniem. Do tej pory na konto 32-latka trafiło 316 funtów.

„Zacząłem się sobie podobać”

Curlykale urodził się w obwodzie kaliningradzkim, ale wychowywał w Poznaniu i ma polskie obywatelstwo. Obecnie mężczyzna mieszka w Londynie. W wieku 22 lat zdiagnozowano u niego raka jelita grubego. Po miesiącach radioterapii, chemioterapii, terapii molekularnej oraz komórkowej jego system odpornościowy został poważnie naruszony. Adam popadł w depresję oraz miał próbę samobójczą. – Tatuaże pomogły mi odkryć samego siebie na nowo. Zacząłem się sobie podobać – wyjaśniał niedawno w wywiadzie dla „Daily Mail”. We wrześniu 2017 roku Adam pokrył całą swoją twarz tuszem do tatuażu. Obecnie 90 proc. jego ciała jest pokryte ciemnym tuszem.

„Chcę być samowystarczalny”

– Czasem myślę, że mój wygląd jest moim wrogiem. Nie jestem traktowany poważnie, bo jak można myśleć w ten sposób o kimś kto tak wygląda – wyznał Curlykale. Mężczyzna pracuje samodzielnie jako psycholog, kosmetolog, tatuażysta, fryzjer a nawet piosenkarz. – Nie chcę dla nikogo pracować, chcę być samowystarczalny – wyjaśnił. – Umrę spełniony jako osoba, która nie bała się swoich wyborów, która żyła w harmonii ze sobą i nie przejmowała się co myślą inni – dodał.