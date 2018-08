Nie żyje kpt. Tadeusz Terlikowski, jeden z ostatnich żołnierzy Dywizjonu 303

Sylwetkę kpt. Terlikowskiego przybliża Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnik Bitwy o Anglię urodził się 17 listopada 1917 r. w Bacewiczach koło Bobrujska, na terenie dzisiejszej Białorusi. W latach 1937-1939 służył w 13. Eskadrze I Pułku Lotniczego na Okęciu w Warszawie. We wrześniu 1939 r. walczył w obronie Polski. Z ojczyzny został ewakuowany przez Rumunię i Bliski Wschód, a następnie zasilił szeregi 145. Polskiego Dywizjonu we francuskim Lyonie. Po kapitulacji Francji, przez Hiszpanię i Algierię, przedostał się do Szkocji.

W Blackpool ukończył szkołę dla mechaników, po czym trafił do Dywizjonu 303 im. Tadeusza Kościuszki Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, zaliczanego do najlepszych jednostek myśliwskich II wojny światowej. W Dywizjonie 303 wziął udział w Bitwie o Anglię, a następnie w alianckiej inwazji na Normandię w czerwcu 1944 r.

Po II wojnie światowej Tadeusz Terlikowski zamieszkał na stałe w USA. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej (SWAP), uhonorowanego w 2017 r. przez IPN tytułem Kustosza Pamięci Narodowej.

