Błaszczak o Marszu Równości w Poznaniu: To parada sodomitów

– Samorządy mają zajmować się chodnikami, wodociągami, kanalizacją, tymczasem okazuje się, że niektóre z nich zajmują się na przykład ideologią – powiedział Mariusz Błaszczak w „Rozmowach niedokończonych” na antenie Telewizji Trwam. Szef MON nawiązał do Marszu Równości, który po raz 15. zorganizowano w Poznaniu. W wydarzeniu wziął udział prezydent miasta Jacek Jaśkowiak, który został honorowym patronem marszu.

Błaszczak: Kolejna parada sodomitów

Zdaniem Błaszczaka, Marsz Równości w Poznaniu, to „kolejna parada sodomitów”, którzy „próbują narzucić swoją interpretację praw i obowiązków obywatelskich na innych”. – Ważne było to, że sami motorniczy tramwajów nie zgodzili się na to, żeby ich tramwaje były z flagami tęczowymi – zauważył minister.

Szef MON wyraził przekonanie, że „w narodzie polskim jest pewność tego, że to wszystko, co jest skonstruowane po Bożemu, to jest normalne”. – A jeżeli ktoś próbuje nam narzucić coś, co normalne nie jest, to wtedy spotyka się z oporem – stwierdził Błaszczak.

Czytaj także:

Szef MON: Robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna