Wypowiedź Błaszczaka o „sodomitach” nie przeszła bez echa. Pisze o tym „The Washington Post”

Przypomnijmy, zdaniem Mariusza Błaszczaka, Marsz Równości w Poznaniu, to „kolejna parada sodomitów”, którzy „próbują narzucić swoją interpretację praw i obowiązków obywatelskich na innych”. – Ważne było to, że sami motorniczy tramwajów nie zgodzili się na to, żeby ich tramwaje były z flagami tęczowymi – zauważył minister w rozmowie z Telewizją Trwam. Wypowiedź Błaszczaka zwróciła uwagę nie tylko polskich mediów. O słowach ministra napisał także „The Washington Post”.

Poglądy na temat homoseksualizmu ewoluują

Amerykański dziennik przypomniał wypowiedź Błaszczaka na temat „sodomitów” oraz przytoczył opinię ministra o tym, że władze miasta skupiają się na „ideologii” zamiast dbać o codzienne sprawy mieszkańców. Autor artykułu zwrócił uwagę, że władze Poznania są w opozycji do konserwatywnego rządu Polski. W publikacji znalazła się również wzmianka o tym, że poglądy na temat homoseksualizmu ewoluują w Polsce. Osoby o takiej orientacji płciowej spotykają się z większą akceptacją w miastach, ale nadal są krytykowane w kręgach konserwatywnych.

– Samorządy mają zajmować się chodnikami, wodociągami, kanalizacją, tymczasem okazuje się, że niektóre z nich zajmują się na przykład ideologią – powiedział Mariusz Błaszczak w „Rozmowach niedokończonych”. Szef MON nawiązał do Marszu Równości, który po raz 15. zorganizowano w Poznaniu. W wydarzeniu wziął udział prezydent miasta Jacek Jaśkowiak, który został honorowym patronem marszu.

Szef MON wyraził przekonanie, że „w narodzie polskim jest pewność tego, że to wszystko, co jest skonstruowane po Bożemu, to jest normalne”. – A jeżeli ktoś próbuje nam narzucić coś, co normalne nie jest, to wtedy spotyka się z oporem – stwierdził Błaszczak.

