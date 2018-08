Flagi LGBT+ przy 180 tramwajach? Poznań miał być „najbardziej tęczowym miastem w Polsce”. Nie będzie

„Tęczowe chorągiewki które pojawiły się dzisiaj na poznańskich tramwajach wywołały wiele kontrowersji i burzliwych emocji. Przeważały wśród nich głosy negatywne. Te krytyczne opinie docierały do nas ze strony pasażerów, których zdanie najbardziej dla nas się liczy, bo komunikacja jest dla ludzi i jesteśmy szeroko otwarci na ich potrzeby i oceny. Szanujemy również opinie naszych motorniczych, którzy wyrazili swoją dezaprobatę wobec takiego przedsięwzięcia biznesowego. Dlatego podjęliśmy decyzję o zdjęciu tęczowych chorągiewek” – możemy przeczytać w komunikacie MPK na Facebooku.

Od 4 sierpnia w mieście trwa Poznań Pride Week, tydzień wypełniony różnego rodzaju imprezami, pokazami filmowymi, panelami dyskusyjnymi i innymi wydarzeniami dotyczącymi społeczności LGBT+. Jego zwieńczeniem będzie Marsz Równości, który odbywa się w Poznaniu już po raz piętnasty. W tym roku po raz pierwszy pod oficjalnym patronatem prezydenta Jacka Jaśkowiaka.

– To będzie największy Marsz Równości w historii Poznania i zadbaliśmy o to, by jego oprawa była odpowiednia. Dziś i jutro wszystkie tramwaje w mieście będą jeździły ozdobione tęczowymi flagami. Wywiesiliśmy je również na Alei Niepodległości. To pierwsza taka sytuacja w Polsce, nigdy wcześniej w żadnym mieście tęcza nie była aż tak widoczna – mówi Mateusz Sulwiński z Grupy Stonewall, organizatora wydarzenia.

Marsz Równości ruszy o 14:00

Marsz wyrusza w sobotę o 14:00 z KontenerART przy brzegu Warty. Poprzedzi go „wielki piknik”, który wystartuje o 11:00 i potrwa do późnych godzin wieczornych. jak zapowiadają organizatorzy, będą koncerty, foodtrucki, stoiska organizacji pozarządowych, specjalna strefa dla dzieci oraz inne niespodzianki.

Na pikniku ze specjalnym stoiskiem pojawi się również Netflix, tegoroczny partner imprezy. Od kilku dni w centrum Poznania można podziwiać tęczowy mural promujący serial “Orange is the New Black”. Poznańska Grupa Stonewall organizuje Marsz Równości od 2015 roku. W tym samym roku Poznań został pierwszy miastem, którego urzędujący prezydent wziął udział w Marszu Równości.