Toaleta w Kołobrzegu za 12 zł. Właściciel kawiarni tłumaczy

Do tej pory kontrowersje wzbudzało jedynie wprowadzanie opłat za korzystanie z toalety dla klientów danego lokalu. Co innego, gdy do łazienki za potrzebą udają się osoby, które nie zamawiały jedzenia w restauracji czy kawiarni. Wówczas drobna opłata nie zaskakuje, ponieważ jest związana z kosztem zużycia wody i utrzymania czystości. Problem pojawia się wówczas, gdy stawka jest absurdalna. Tak jest w przypadku TRio Molo Cafe w Kołobrzegu. O sprawie napisał „Super Express”.

Kupno loda nie upoważnia do korzystania z toalety

Informacja na drzwiach toalety wskazuje, że osoba chcąca skorzystać z toalety, musi liczyć się z wydatkiem rzędu 12 zł. Cena zaskakująca, ale jak się okazuje, właściciel lokalu ma jej wytłumaczenie. – Cena wc jest częściowo zależna od wydajności pomp, które zostały zamontowane na Głowicy Mola. Molo jest obiektem specyficznym. Ja jako właściciel muszę dbać o jak najlepszą obsługę naszych gości, zgodnie z przepisami sanepidu i warunków dopuszczenia kawiarni do działania musimy zapewnić odpowiednią ilość toalet do miejsc w kawiarni. Dlatego cena została podniesiona na okres letni – powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

Wysoka cena za toaletę to niejedyna specyficzna praktyka właściciela lokalu. Na drzwiach wejściowych wisi kartka informująca, że „kupno lodów nie uprawnia do korzystania z miejsc kawiarnianych i WC”. – Druga sprawa to lody i pamiątki. Są to inne podmioty gospodarcze, a więc nie widzę powodu, dla którego miałbym udostępnić toalety za darmo dla ludzi nierobiących zakupu w naszej kawiarni – wytłumaczył właściciel.