Problem chorych na raka płuca. Chodzi o finansowanie terapii

O tym, że są problemy z finansowaniem terapii dla chorych na raka płuca informuje RMF24.pl. W liście do Ministerstwa Zdrowia Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca wskazuje, że leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca odbywa się w ramach dwóch programów: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)” oraz „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu (ICD-10 C 34)”. W obydwu programach w maju i lipcu pojawiły się nowe leki.

Więcej leków, mniej pieniędzy

„Otrzymaliśmy informacje, że nakłady na leczenie chorych w ramach tych programów w większości szpitali w ogóle się nie zwiększyły. A niektóre ośrodki są wręcz zmuszone odmówić leczenia z powodu zadłużenia” – czytamy w liście opublikowanym przez RMF24.pl. Wyjaśniono, że po nowych refundacjach w maju i lipcu nie zwiększyła się kwota kontraktów z NFZ w ramach tych programów w poszczególnych szpitalach, a w niektórych się nawet zmniejszyła. Problem dotyczy m.in. placówek w Radomsku, Otwocku i Rzeszowie.

Pacjenci przekonują, że grupa leków się powiększyła, ale pula pieniędzy nie, a nawet się zmniejszyła. Co ważne, nowe leki nie zastępują tych, które były dostępne już wcześniej. Dodane ostatnio specyfiki mogą poszerzyć możliwości terapeutyczne.

