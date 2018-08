Ginekolog z Zabrza w rękach policji. Gwałcił pacjentki?

50-letni ginekolog jest podejrzany o zgwałcenie oraz doprowadzenie czterech pacjentek do poddania się innym czynnościom seksualnym. Z policyjnych ustaleń wynika, że do przestępstw miało dojść w prywatnym gabinecie lekarskim w latach 2016-2018. Lekarz został zatrzymany w chwili gdy wyjeżdżał z domu do gabinetu. Zabrzańscy kryminalni w trakcie prowadzonych czynności przeprowadzili oględziny. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację medyczną i laptopy.

Podejrzany nie przyznał się do winy. Na czas trwania postępowania mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Ponadto zastosowano wobec niego zakaz wykonywania zawodu lekarza ginekologa, zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi oraz poręczenie majątkowe. Na poczet przyszłych kar i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych zabezpieczono dwa samochody i gotówkę. Łączna wartość zabezpieczonego mienia wynosi 90 tys. zł. Lekarzowi grozi kara do 12 lat więzienia.

Śledczy apelują do kobiet, które mogły być pokrzywdzone przez podejrzanego ginekologa o zgłaszanie się do zabrzańskiej komendy policji lub do prokuratury.