Mieszkanka Ciechocinka pod kanapą znalazła węża. Interweniowała policja i straż

Mieszkanka Ciechocinka zadzwoniła na policję w Aleksandrowie Kujawskim 17 sierpnia nad ranem. Funkcjonariuszom powiedziała, że pod kanapą w swoim domu znalazła węża. Na miejsce wysłano mundurowych. Ci faktycznie znaleźli gada, który znalazł kryjówkę pod meblem. Okazało się, że jest to niegroźny zaskroniec.

„Nietypowe i zabawne zgłoszenie”

Policjanci o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu interwencji poprosili strażaków, którzy mają doświadczenie w odławianiu zwierząt. Mundurowi zajęli się zabezpieczeniem terenu, a strażacy ostrożnie zabrali węża i przewieźli go do lasu. – Było to jedno z bardziej nietypowych zgłoszeń i tych bardziej zabawniejszych do jakich wzywana jest aleksandrowska policja. Na szczęście wąż okazał się zaskrońcem i cała interwencja zakończyła się bezpiecznie – przekazała Marta Białkowska – Błachowicz z policji w Aleksandrowie.

Przypomnijmy, zaskrońce są niejadowite, a od żmii można je odróżnić dzięki żółtawym plamom. Samica może osiągnąć długość do 1,5 metra. Samce są mniejsze i mierzą maksymalnie metr.