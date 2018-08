Nowe informacje ws. wypadku w Leszczawie. Zatrzymano kierowcę

Informację o wypadku przekazało radio RMF FM. Około godz. 23 na drodze nr 28 między Przemyślem a Sanokiem autobus na ukraińskich numerach rejestracyjnych nagle zjechał z trasy, stoczył się ze skarpy i wpadł w 30-metrową przepaść.. Pojazd kilkukrotnie dachował. Autokarem podróżowały 54 osoby. Do tej pory potwierdzono śmierć trzech osób. Wiele osób jest rannych, przewieziono je do pobliskich szpitali.

Kierowca w areszcie

Jak podaje Radio Rzeszów, do policyjnego aresztu trafił już kierowca autokaru. Mężczyznę zatrzymano około godz. 5 nad ranem, gdy po badaniach wypuszczono go ze szpitala. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że do wypadku doprowadziła nadmierna prędkość. Jutro kierowca zostanie przesłuchany i może usłyszeć zarzuty. Po przesłuchaniu do sądu trafi wniosek o jego tymczasowe zatrzymanie. Dochodzenie na miejscu wypadku wciąż trwa, a śledczy zabezpieczają ślady.

Dziennikarz Onetu przekazał na Twitterze, że wypadek miał miejsce na tzw. „zakręcie śmierci”. W przeszłości dochodziło tu już do wypadków. Nie podano jeszcze, dlaczego autobus zjechał z trasy i stoczył się ze skarpy. Z kolei portal terazkrosno.pl przekazał, że autokar wypadając z zakrętu uderzył w bariery ochronne i ustawiony tam krzyż.

