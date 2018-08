Cztery tys. zł za bezprawne zatrzymanie. Obywatel RP triumfuje w sądzie

Zatrzymany aktywista należący do Obywateli RP domagał się 20 tysięcy złotych za bezpodstawne zatrzymanie przez policję z 11 listopada 2017 roku. Ostatecznie Sąd Okręgowy w Warszawie w precedensowym wyroku przyznał skarżącemu cztery tysiące złotych.

Spór toczył się o zamieszanie wokół zatrzymania 49 Obywateli RP przed warszawskim Marszem Niepodległości 11 listopada ubiegłego roku. Policja przewiozła protestujących na komendę i tam przetrzymywała przez kilka godzin. Policja twierdziła, że do zatrzymania wcale nie doszło. Warszawski sąd stwierdził, że działanie mundurowych to było nieprawidłowe. Podobne roszczenia w związku z tamtymi zdarzeniami zgłosiło jeszcze dziewięć innych osób należących do Obywateli RP.

Dzień Obywateli RP

To kolejny tego dnia korzystny wyrok dla Obywateli RP. Wcześniej sąd pierwszej instancji uniewinnił 13 działaczy Obywateli RP, którzy w grudniu 2016 roku protestowali przed Sejmem uniemożliwiając politykom wyjazd z budynku Sejmu.