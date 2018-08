Obywatele RP uniewinnieni za grudniowe protesty przed Sejmem

Protestujący przed budynkiem Sejmu Obywatele RP w nocy z 16 na 17 grudnia 2016 roku zablokowali wyjazd służbowym limuzynom, w związku z czym posłowie, którzy chcieli opuścić budynek Sejmu, mieli utrudnione zadanie. Oba wyjazdy - od strony ul. Wiejskiej i ul. Górnośląskiej - były blokowane. Z przejazdem problem miał m.in. minister Zbigniew Ziobro. Ponadto, wokół Sejmu zgromadziło się kilka tysięcy osób, które protestowały m.in. przeciwko ograniczeniu swobody wykonywania zawodu przez pracujących w Sejmie dziennikarzy. Zgromadzenie zostało rozwiązane, a jego uczestnikom postawiono zarzut niepodporządkowania się decyzjom policji i uczestnictwie w demonstracji bez zezwolenia. Oskarżeni przekonywali, że było to zgromadzenie spontaniczne, którego nikt nie zawiązywał ani nie rozwiązywał.

Jak podaje TVN24, we wtorek 21 sierpnia sąd pierwszej instancji przychylił się do argumentacji Obywateli RP, że było to zgromadzenie spontaniczne, które nie miało konkretnego momentu zawiązania i rozwiązania. Uznano również, że ie było mowy o blokowaniu dróg wokół Sejmu, bo na czas protestu zostały one wyłączone z ruchu przez policję, tym samym uniewinniając 13 działaczy Obywateli RP od stawianych im zarzutów.

Chaos w Sejmie

Do kryzysu w parlamencie doszło po tym, jak poseł PO Michał Szczerba zabrał głos w sprawie planowanych zmian dla mediów w Polsce. Wszedł na mównicę trzymając kartkę z napisem „Wolne media w Sejmie”. To nie spodobało się marszałkowi Kuchcińskiemu, który nakazał mu opuszczenie mównicy. Szczerba nie posłuchał jednak poleceń marszałka, co skutkowało wykluczeniem go z obrad. Chwilę po tym, Kuchciński zarządził przerwę, a posłowie opozycji zaczęli protestować. Zablokowali stanowisko marszałka i domagali się uchylenia kary dla Szczerby. Obrady postanowiono przenieść do Sali Kolumnowej, gdzie odbywało się wcześniej posiedzenie klubu PiS. Opozycja dowiedziała się tego z komunikatu wyświetlanego w sali plenarnej. Podczas tego posiedzenia przegłosowano szereg ważnych ustaw m.in. budżetową.

