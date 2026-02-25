Szykuje się burzliwa debata o KRS i PIP. Gdzie oglądać posiedzenie Sejmu?

W środę posłowie zasiądą na sali plenarnej, aby uczestniczyć w 51. posiedzeniu Sejmu X kadencji.

Na początku zaplanowano głosowanie proceduralne – parlamentarzyści ustalą kolejność rozpatrywania punktów obrad. Następnie marszałek Sejmu dopuści pytania w sprawach bieżących zadawane z mównicy. Później przedstawiciel Rady Ministrów zaprezentuje informację w temacie zgłoszonym przez wybrany klub lub grupę posłów.

Harmonogram środowych obrad Sejmu

We wczesnych godzinach popołudniowych posłowie zajmą się sprawami związanymi z Unią Europejską. Najpierw wysłuchają sprawozdania komisji dotyczącego rządowego projektu ustawy o zarządzaniu danymi. Kolejnym punktem będzie sprawozdanie komisji w sprawie zmian w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Następnie Sejm rozpatrzy sprawozdanie komisji dotyczące nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W dalszej części dnia zaplanowano sprawozdanie komisji o projekcie zmian w ustawie o finansach publicznych oraz w kilku innych ustawach. Posłowie zajmą się także projektem dotyczącym Wojewódzkich Zespołów Koordynacji do spraw polityki umiejętności.

Kolejnym punktem będzie pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy oraz w niektórych innych ustawach.

Wieczorem parlamentarzyści będą debatować nad poselskim projektem zmian w przepisach dotyczących usuwania skutków powodzi oraz nad nowelizacją ustawy – Prawo wodne.

W harmonogramie znalazło się również sprawozdanie komisji w sprawie zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Posłowie rozpatrzą też projekt uchwały upamiętniającej 100. rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy oraz projekt uchwały związanej ze 100. rocznicą śmierci kardynała Edmunda Dalbora. Ten ostatni punkt zaplanowano na zakończenie obrad.

Gdzie oglądać transmisję z Sejmu?

Posiedzenie Sejmu 24 lutego 2026 roku rozpocznie się o godzinie 10:00. Transmisję na żywo będzie można śledzić na oficjalnym kanale Sejmu w serwisie YouTube.

