Telewizja Fox News użyła sformułowania „polski obóz śmierci”. Interweniuje ambasada

Jakiwa Palij to zbrodniarz z czasów II wojny światowej, strażnik w obozie niemieckim w Trawnikach. We wtorek 21 sierpnia 95-latek deportowany został ze Stanów Zjednoczonych do Niemiec. Jest oskarżany o współudział w zamordowaniu co najmniej 7 tysięcy Żydów. Palij od 2016 roku był na 10. miejscu listy najbardziej poszukiwanych zbrodniarzy.

O deportacji Palija informowała widzów amerykańska telewizja Fox News. Na dole ekranu na pasku widniała informacja, że zbrodniarz wojenny był strażnikiem w „polskim obozie śmierci” . Na sprawę zareagowała natychmiastowo polska ambasada w Stanach Zjednoczonych, zamieszczając wpis na Twitterze.