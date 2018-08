Włodawa. Włamał się do domu, zaspokoił głód i przespał się w łóżku właściciela

28-latek włamał się do domu we Włodawie, zjadł konserwy i wypił pół litra wódki, po czym położył się spać w łóżku właściciela. Mężczyzna został już zatrzymany, a przez to, że już wcześniej był karany, może mu grozić kara nawet do 15 lat więzienia.

Do włamania doszło w miniony czwartek. Ze zgłoszenia wynikało, że nieznany sprawca wybił szybę i włamał się do domu jednorodzinnego. Złodziej najprawdopodobniej był głodny i spragniony, ponieważ jego łupem padło pół litra wódki i konserwy. Jakby tego było mało, najprawdopodobniej przespał się jeszcze w łóżku właściciela. 72-letni właściciel po przyjściu do domu stwierdził braki w wyposażeniu. Na miejscu były klucze oraz butelki po piwie, które zostawił nieproszony gość. Straty wycenił na 200 zł. Policjanci po otrzymanym zgłoszeniu przystąpili do poszukiwania sprawcy. Mundurowi ustalili, że włamania dokonał 28-letni mieszkaniec gm. Włodawa. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. 28-latek przyznał się do winy i wyraził skruchę. Mężczyzna za swój czyn odpowie w warunkach recydywy – grozi mu nawet 15 lat pozbawienia wolności.