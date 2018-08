Sprawa Igora Stachowiaka. Co wyszło na jaw podczas rozprawy przed sądem?

Podczas szóstej rozprawy w procesie dotyczącym śmierci Igora Stachowiaka przesłuchano jednego z mężczyzn, który był świadkiem zachowania 25-latka w komisariacie policji. Odtworzono też nagrania z wizji lokalnej przeprowadzonej w miejscu, w którym zmarł Stachowiak. Policjanci pokazują na nich, jak wprowadzali zatrzymanego do swojej siedziby i jak przeprowadzali z nim czynności.



Na jaw wyszło także, że nagranie z policyjnego paralizatora było czterokrotnie kopiowane. Wcześniej funkcjonariusze mówili, że nie posiadają takiego nagrania. Kopiować je miał policjant na polecenie ówczesnego naczelnika wydziału prewencji we Wrocławiu. – Analizowane jest zarówno zachowanie funkcjonariusza, który polecił wykonanie kopii jak i funkcjonariusza, który je wykonał, a także administratora bezpieczeństwa informacji, który umożliwił dostęp do tych materiałów – powiedział Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu.



Ojciec zmarłego Igora podkreśla, że zeznający policjanci „udają, że nic nie słyszeli”. – Widzę, że wszyscy mają problemy ze słuchem i odbiorem tego, co się dzieje na komendzie. Tam te wszystkie pomieszczenia są blisko, że dla mnie to jest dziwna sytuacja, że nikt nic nie słyszał – mówił Maciej Stachowiak.

Śmierć Igora Stachowiaka

Nowe ustalenia ws. śmierci na komisariacie 25-letniego Igora Stachowiaka, do której doszło w maju 2016 roku, wyszły na jaw dopiero dzięki dziennikarskiemu śledztwu. W programie TVN „Superwizjer” ujawniono m.in. wypowiedzi anonimowych osób i fragmenty nagrań. W reportażu autorstwa Wojciecha Bojanowskiego stwierdzono, że zatrzymany był rażony paralizatorem również w policyjnej toalecie. W TVN24 pokazano nagranie z kamery, która była przymocowana do paralizatora. Mężczyzna był rażony paralizatorem w momencie, kiedy był zakuty w kajdanki, a na to nie zezwalają przepisy. Funkcjonariusze kazali też zatrzymanemu zdjąć spodnie, aby go przeszukać. Po zajściach w toalecie Igor Stachowiak zmarł. Mimo że na komisariacie są zainstalowane kamery, nie zachowały się żadne nagrania z tamtego dnia. Policjanci z wrocławskiego komisariatu usłyszeli zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad Igorem Stachowiakiem, ale w tej sprawie nadaj jest wiele pytań bez odpowiedzi.

