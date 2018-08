Noworodek wyłowiony z Odry został zabity. Dziecko miało przebite gardło

W połowie czerwca wędkarz łowiący ryby w Odrze w Nowej Soli zauważył pakunek płynący środkiem rzeki. Przyciągnął go na brzeg. Okazało się, że to torba, a w niej zwłoki noworodka. Były one w tak złym stanie, że ciężko było nawet określić płeć dziecka. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli. Z ustaleń śledczych wynika, że był to chłopiec, który zginął w tragicznych okolicznościach. Sekcja zwłok wykazała, że sprawca podciął dziecku krtań i gardło ostrym narzędziem. Później jego główka została owinięta tetrową pieluchą. Ciało dziecka wraz z łożyskiem wciśnięto do torby i wrzucono do Odry.

Śledczym nadal nie udało się ustalić sprawcy morderstwa. Jeden z tropów prowadzi do Bytomia na Śląsku, gdzie mieszka kobieta, która była w zaawansowanej ciąży, jednak finalnie nie urodziła dziecka. – Kobieta nie stawiła się na wyznaczone badaniu u ginekologa – zdradziła Ewa Antonowicz, zastępca prokuratora rejonowego w Nowej Soli. – Mamy zabezpieczony materiał DNA noworodka oraz jeszcze jednej osoby – informuje prokurator Ewa Antonowicz, zastępca prokuratora rejonowego w Nowej Soli.

Czytaj także:

Lublin. 70-latek brutalnie pobity przez policjantów? Sprawą zajął się RPO