Lublin. 70-latek brutalnie pobity przez policjantów? Sprawą zajął się RPO

Z ustaleń portalu Onet.pl wynika, że 70-letni mężczyzna był podejrzany o zbezczeszczenie grobu jednego z policjantów. Mieszkaniec Ryk został zatrzymany przez policję i przewieziony na komisariat. Gdy na miejsce dotarli eksperci Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur działającego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zostali poinformowani przez komendanta, że to to nie jest w ogóle człowiek, bo ludzie nie robią takich rzeczy jak on.

Eksperci podczas kontroli zażądali widzenia z 70-latkiem. Odkryli wówczas, że został on brutalnie pobity. Na jego ciele było pełno siniaków. – Skarżył się na nadciśnienie, mówił, że miał niedawno zawał i piecze go w klatce piersiowej, ale policjanci nie reagowali – relacjonował jeden z urzędników. Z przekazanych dokumentów oraz protokołu zatrzymania wynikało, że 70-latek nie miał żadnych obrażeń. Mężczyzna trafił na badania do szpitala, skąd został ponownie odwieziony na komisariat i wypuszczony do domu.

Sprawą zainteresował się Adam Bodnar. RPO złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjanta. Wewnętrzne śledztwo prowadzi również biuro dochodzeniowe policji.