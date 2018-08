Zmarł arcybiskup Szczepan Wesoły

W komunikacie KEP zaznaczono, że zmarły „był bliskim współpracownikiem św. Jana Pawła II i ukochanym duszpasterzem Polaków na emigracji” . Abp Szczepana Wesołego pożegnał w liście abp. Wiktor Skworc, metropolita katowicki. „Zwany »biskupem na walizkach«, niestrudzenie, także po przejściu na emeryturę, jak długo pozwalały mu siły i stan zdrowia, służył Polakom rozsianym po świecie jako ich pasterz, przyjaciel i nauczyciel. Jako hasło swojej biskupiej posługi przyjął słowa: Laetus serviam (Będę służył z radością) i przez całe lata biskupiego posługiwania był wierny temu hasłu” – czytamy w liście abp. Skworca.

Abp Szczepan Wesoły

Szczepan Wesoły urodził się 16 października 1926 roku w Katowicach, a przed wybuchem II wojny światowej wraz z rodziną wyjechał do Jarosławia. W 1941 roku wrócił do rodzinnego miasta i pracował jako robotnik fizyczny. „W październiku 1943 roku został skierowany na roboty przymusowe przy budowie bunkrów w Couxhaven, a w 1944 r. po przeszkoleniu wojskowym wysłano go na front zachodni do Cannes w południowo-wschodniej Francji. Dnia 15 sierpnia 1944 przedostał się na stronę aliancką i wraz z polskimi jednostkami uczestniczył w walkach z Niemcami w Algierii i we Włoszech jako radiotelegrafista w oddziałach łączności” – pisze w jego wspomnieniu abp. Skworc.

Po zakończeniu wojny apb Wesoły wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie pracował fizycznie. W 1950 roku wstąpił do jezuickiego kolegium „Campion House” w Londynie, w którym ukończył naukę w zakresie szkoły średniej. Do 1957 roku przgotowywał się do kapłaństwa w Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie, a równocześnie studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Został wyświęcony na kapłana 28 października 1956 roku. Po święceniach pozostał w Rzymie, gdzie kontynuował pracę na rzecz Kościoła i naukę. W latach 1958-1962 był duszpasterzem emigrantów polskich we Włoszech. Sakrę biskupią przyjął z rąk prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Od 1980 roku pełnił funkcję delegata prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracyjnego.

W latach 1980 – 2007 był rektorem kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie. Pełnił ponadto funkcje przewodniczącego Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie i redaktora kwartalnika „Duszpasterz Polski Za Granicą”. Dnia 8 kwietnia 2003 papież Jan Paweł II przyjął jego rezygnację z pełnionych urzędów i przeniósł na emeryturę.

5 maja bieżącego arcybiskup otrzymał Order Orła Białego „w uznaniu znamienitych zasług w krzewieniu polskości i postaw patriotycznych wśród polskiej emigracji na świecie, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej i działalność na rzecz jednoczenia pokoleń w duchu wartości chrześcijańskich” .

