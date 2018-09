Trzy nowe wraki w pobliżu Kołobrzegu. Zbadają je archeolodzy

Prace poszukiwawcze na Bałtyku, na wysokości Kołobrzegu, prowadzi miejscowe Muzeum Oręża Polskiego w ramach projektu „Wraki Kołobrzegu 2018. Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP (Archeologiczne Zdjęcia Polski – PAP)”. To już trzecia edycja projektu dotowana przez MKiDN.

Jak poinformował w środę PAP dyrektor muzeum, rzeczoznawca MKiDN Aleksander Ostasz, w 2018 r. prace poszukiwawcze prowadzone są na wysokości Podczela, na wschód od przebadanego w ubiegłym roku rejonu. Badania realizowane są z pokładów jednostki hydrograficzno-pomiarowej ECHO 2 i jednostki pomiarowo-nurkowej SARACENN II.

„Znaleźliśmy trzy stanowiska wrakowe. Jesteśmy w trakcie projektu, więc nie wiemy, co to jest. (…) Przed nami trzeci etap prac – nurkowanie archeologów i wykonanie dokumentacji. My chcemy skanować to dno, mamy zrobić dokumentację, by móc chronić to znalezisko” – powiedział PAP Ostasz. Dodał, że „wody Kołobrzegu są białą plamą; nikt tu nie prowadził żadnych badań, więc tu może być wszystko”.

Skąd wraki?

Jak powiedział Ostasz, niewykluczone, że odkryte stanowiska wrakowe pochodzą sprzed 300 lat. „Tereny na wysokości Podczela były miejscem desantu wojsk rosyjskich podczas wojny siedmioletniej. (…) W 1757 r. do wojny przeciwko Prusom przystąpiła Rosja. Podczas wojny trzykrotnie trwały walki o twierdzę Kołobrzeg. 26 sierpnia 1760 r. podczas drugiego ataku Rosjanie przeprowadzili właśnie w okolicach Podczela gigantyczną operację desantową” – zaznaczył dyrektor kołobrzeskiego muzeum.

Dodał, że po zakończeniu II wojny światowej „rejon Podczela i Bagicza został zajęty przez Rosjan i ogłoszony strefą zamkniętą”. „Wszystkie wraki z czasów walk o Kołobrzeg pozostały na plaży lub w wodach Bałtyku” – powiedział Ostasz.

Przypomniał, że w ramach ubiegłorocznych badań na plaży w Podczelu wydobyty został wrak niemieckiej pomocniczej jednostki Kriegsmarine. Rok wcześniej w morzu na obszarze naprzeciwko Kołobrzegu odkryto wrak niemieckiego promu desantowego.

Na tegoroczne badania prowadzone przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu MKiDN przekazało 140 tys. zł.