Powstanie nowa dywizja Wojska Polskiego. Dowództwo w Siedlcach

W niedzielę szef MON uczestniczył w uroczystościach inaugurujących obchody święta Wojsk Lądowych, gdzie poinformował o utworzeniu 18 Dywizji Zmechanizowanej, której dowództwo będzie stacjonowało w Siedlcach. Nowa dywizja składać się będzie z trzech brygad: 1 Brygady Pancernej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz nowej brygady, która zostanie wkrótce utworzona.

Jak zapewnia MON, 18 Dywizja Zmechanizowana będzie spełniać wszystkie standardy NATO i będzie gotowa do wykorzystania w ramach wzmocnienia sojuszniczego. Jednakże jej podstawowym zadaniem będzie obrona terytorium RP. Mówiąc o sytuacji bezpieczeństwa i zadaniach, które stoją przed Wojskiem Polskim, minister zaznaczył, że powołanie czwartej dywizji jest działaniem wzmacniającym wschodnią flankę i wynika z potrzeby operacyjnej.

Szef MON zaznaczył w swojej wypowiedzi, że powstanie nowej dywizji to złożony proces. Jednym z działań, które mają go wzmocnić jest m.in. przygotowane przez ministra Błaszczaka rozporządzenie dotyczące nowych warunków powoływania do służby wojskowej. Wkrótce rozpocznie się ogólnopolska kampania informacyjna skierowana do kandydatów na żołnierzy.

– Rok 2018 zapisze się w historii Wojska Polskiego i historii miasta Siedlec. To rok, w którym koncentrujemy nasze wysiłki na tym, aby Wojsko Polskie było liczniejsze, wyposażone w nowocześniejszy sprzęt i bardziej osadzane w strukturach NATO. Stąd proces modernizacji i kolejne kontrakty, podpisanie umowy na kupienie baterii Patriot i negocjacje na bardzo duży kontrakt dla wojska – mówił szef MON.

– W roku 2018 nawiązujemy do wydarzeń, które miały miejsce 98 lat temu, do zwycięskiej wojny z bolszewikami, do Bitwy Warszawskiej. W ramach tych wojsk wyróżniła się 18 Dywizja Piechoty, nazywana później Żelazną Dywizją. Powołanie generała Gromadzińskiego jest z datą 17 września, to też nie jest przypadek. Wszyscy mamy świadomość tego, co wydarzyło się w17 września 1939 roku – powiedział minister wyjaśniając nadanie numeru jednostce.

Spotkanie z żołnierzami w Siedlcach było także okazją do podziękowania za profesjonalizm i nienaganną służbę. Podczas uroczystości minister wręczył żołnierzom medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. General brygady Jarosław Gromadziński oraz prezydent miasta Siedlce podpisali list intencyjny zapowiadający dobrą współpracę pomiędzy 18 Dywizją Zmechanizowaną a miastem Siedlce.

Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów.