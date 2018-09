Wizyta w Leżajsku. Prezydent Duda o „wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika”

Podczas wizyty prezydent przekonywał, że Leżajsk jest tak samo ważny, jak inne miasta. – Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny, tak samo jak w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie czy Przemyślu – tak samo w Leżajsku mieszkają Polacy, którzy ciężko pracują, płacą podatki i są wiernymi obywatelami Rzeczypospolitej, których rodzice bardzo często płacili ciężką daninę krwi za to, żeby Polska mogła wrócić na mapę, żeby mogła istnieć – mówił.

„Ktoś do tej pory rozkradał 40 mld zł rocznie z podatków”

Prezydent życzył mieszkańcom, by wszystkie podjęte przez niego i rząd zobowiązania były spełniane. Podkreślił, że część z nich już udało się wcielić w życie, jak choćby program Rodzina 500+ i obniżenie wieku emerytalnego. – Podnoszone są płace minimalne, będą podnoszone emerytury, będziemy starali się ze wszech miar pomóc. Dlaczego? Dlatego, że wreszcie udaje się w naszym kraju zaprowadzić uczciwość i porządek. Ktoś do tej pory rozkradał 40 mld zł rocznie z podatków – zaznaczył Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że obecnie udaje się zatrzymać w kraju pieniądze, które wcześniej były nieuczciwie wyprowadzane za granicę. Przekonywał, że obecnie rządzący dążą do tego, aby Polska była takim samym krajem, jak bogate państwa UE.

– My chcemy dążyć to tego, żeby Polak żył tak, jak żyje się w kraju zachodnioeuropejskim, na takim samym poziomie, bo Polacy na to zasługują – powiedział. – Nasza historia, nasza walka o niepodległość, o wolność, a także bronienie Europy chociażby przed nawałą sowiecką w 1920 roku powoduje, że jednoznacznie zasługujemy na godziwy poziom życia – zaznaczył.

„Wspólnota jest nam potrzebna tutaj”

– Uczynimy wszystko, żebyście państwo mieli to przekonanie, kiedy będą się kończyły nasze kadencje, że zrobiono dla państwa wiele rzeczy w tym czasie, że zrealizowano zobowiązania wyborcze i że ktoś wreszcie myślał o obywatelach, a nie tylko i wyłącznie o jakichś swoich sprawach czy jakiejś wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika – mówił prezydent Duda. – Wspólnota jest nam potrzebna tutaj, w Polsce. Nasza, własna. Skupiona na naszych sprawach, bo one są dla nas sprawami najważniejszymi. Kiedy nasze sprawy zostaną rozwiązane, będziemy się zajmowali sprawami europejskimi. A na razie niech nas zostawią w spokoju i pozwolą naprawić Polskę, bo to jest najważniejsze – wskazał Duda.

