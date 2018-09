Prezydent Duda podjął decyzję. Pięciu sędziów SN może dalej orzekać

Zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym, sędziowie, którzy ukończyli 65 lat, powinni złożyć oświadczenie o chęci dalszego orzekania. We wtorek 11 września Andrzej Duda ma podjąć decyzję, czy przedłuża okres orzekania 12 sędziom SN. W rozmowie z „Rzeczpospolitą”, Dariusz Zawistowski, prezes Izby Cywilnej poinformował, że taką zgodę otrzymało już pięciu sędziów. Trzech pracuje w Izbie Cywilnej, a pozostali w Izbie Karnej i Pracy oraz Ubezpieczeń Społecznych. – Mam nadzieję, że pan Prezydent będzie konsekwentny, i da zgodę pozostałym siedmiu sędziom – stwierdził Zawistowski.

Uzupełnianie SN jeszcze potrwa

Jak przypomina „Rzeczpospolita”, we wspomnianej grupie 12 sędziów jest Józef Iwulski, czyli prezes Izby Pracy. Jego ewentualne odejście oznaczałoby konieczność wyznaczenia pełniącego obowiązki I prezesa SN. Co więcej, na razie nie jest możliwe powołanie nowych prezesów SN, ponieważ takie posunięcie niesie ze sobą konieczność wprowadzenia do organu ok. 40 nowych sędziów. KRS wybrała już wystarczającą ilość kandydatów, ale nie przedstawiono jeszcze wszystkich prezydentowi.