Wypadek gimbusa na Podlasiu. Troje dzieci w szpitalu

Centrum Powiadamiania Ratunkowego otrzymało informację o wypadku około 7:00 rano w środę 12 września. Pasażerami było 17 dzieci i opiekunka. Zostali oni uwięzieni w pojeździe. Wszystkich wydostali wysłani na miejsce strażacy, który wybili szybę.

Do szpitala po wypadku trafiła trójka dzieci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że autobus zjechał do rowu podczas manewru skręcania. Prawdopodobnie doszło do blokady układu kierowniczego pojazdu. Kierowca autobusu był trzeźwy.

