Poważny spór Rusin i Rozenek. Padły ostre słowa, głos zabrali m.in. Majdan i Gessler

W jednym z wywiadów Małgorzata Rozenek stwierdziła, że Kinga Rusin wykorzystuje kwestię walki o prawa zwierząt do promocji kosmetyków swojej marki Pat&Rub. Te słowa oburzyły dziennikarkę TVN, która wielokrotnie podkreślała, że jej kosmetyki są w 100 proc. ekologiczne i nietestowane na zwierzętach. „Nie będę udawać, że pada deszcz, kiedy na mnie plują. Dosyć tego pseudo Wersalu. Nie pozwolę, żeby wypindrzona, sztuczna lala, wdzięcząc się do kamery przekreślała jednym koślawym zdaniem ideały, o które walczę od lat! Rozenek zarzuca mi wykorzystywanie w biznesie walki o prawa zwierząt. Co za żałosna próba obrony jej własnej hipokryzji!” – napisała Rusin na swoim profilu na Instagramie dodając, że ze względu na kwestię praw zwierząt zrezygnowała z wprowadzenia swojej marki na rynek chiński. Dziennikarka zarzuciła także Rozenek hipokryzję odnosząc się do podpisania przez celebrytkę kontraktu z marką Avon. „Czy zrezygnowała z reklamy, czyli pieniędzy, kiedy dowiedziała się, że marka, z którą podpisała kontrakt, testuje produkty na rynek chiński na zwierzętach?! Z tego co widzę, nie. Jedno mówi, a drugie robi” – zaznaczyła.

Co na to Rozenek?

Po kilku godzinach do sprawy postanowiła się odnieść Małgorzata Rozenek. „Kochani, nie oczekujcie ode mnie żadnej reakcji. Jest mi po prostu, po ludzku, przykro.”.. –- napisała żona Radosława Majdana na swoim profilu na Instagramie.

Bardziej obszerny komentarz zamieścił Radosław Majdan. „Z obrzydzeniem patrzę na to, z jakimi zawistnikami musi codziennie mierzyć się Małgosia. Rusin za cel swoich ataków obrała moją żonę. Cel bardzo dobry, bo jak widać dzięki jej nazwisku, marka niszowych kosmetyków dotarła do szerszego grona. Dlaczego Rusin nie atakuje swoich koleżanek, które reklamują inne marki kosmetyków. Czy dlatego, że ich relacje towarzyskie ucierpiałyby na tym?” – zastanawia się mąż Rozenek. Majdan stwierdził również, że „uwagi kobiet na temat wyglądu innych kobiet są żenujące, tak jak i cały wpis Rusin”.

Do sprawy włączyła się Magda Gessler

Post Rusin wywołał w sieci wiele kontrowersji. Pojawiło się pod nim tysiące komentarzy. Po stronie Rusin opowiedziało się kilka celebrytek. Aktorka Olga Frycz zamieściła wpis, w którym podkreśliła, że „Rusin jest wzorem do naśladowania i z podziwem patrzy na to, jak świadomą jest kobietą”. Dodała, że od kilku miesięcy stosuje kosmetyki z firmy prowadzonej przez dziennikarkę TVN. Post ze wsparciem zamieściła także córka Rusin, Pola Lis, która stwierdziła, że „kiedy ktoś jest w 100 proc. sztuczny, wielką hipokryzją byłoby reklamowanie czegoś w 100 proc. naturalnego”. Do sprawy włączyła się również Magda Gessler. Restauratorka przyznała, że „postawa Rusin wobec świata może być przykładem dla innych”.