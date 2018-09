Konflikt między Rozenek i Rusin zaostrza się. Do sprawy włączają się kolejni celebryci

Konflikt na linii Małgorzata Rozenek – Kinga Rusin nabiera coraz większego rozpędu. Początkowo Rozenek nie chciała komentować całej sprawy, twierdząc jedynie, że jest jej bardzo przykro. Obszerny wpis na Instagramie zamieścił za to Radosław Majdan, który stanął w obronie żony i jednocześnie zaatakował Rusin. Na odpowiedź dziennikarki nie trzeba było długo czekać. „Radku, czy widzisz te dziesiątki tysięcy osób, które Was potępiają za tę hipokryzję? Dosięgnął już Was ten mega niesmak? (...) Myślisz, że kolejne Wasze tanie gesty i smutne minki coś zmienią? Po prostu zachowajcie się przyzwoicie, zrezygnujcie z tej reklamy i przeproście mnie i innych za te bezpardonowe ataki na pożyteczną działalność społeczną w obronie zwierząt (...) Nędzna jest też próba Twojego uderzenia w moje kosmetyki Pat&Rub, które właśnie zdobyły rynek. I które są, jak widać po tym co teraz robicie, Waszym przeciwieństwem: są naturalne, etyczne i nie są tanie” – napisała Kinga Rusin na Instagramie.

Kilka godzin później na instastories Małgorzaty Rozenek pojawiły się wpisy, w których przypomniano publiczne wpadki Kingi Rusin oraz problemy jej marki kosmetyków Pat&Rub (dziennikarka TVN toczyła sądowy spór ze swoją byłą wspólniczką o prawa do marki i receptur kosmetyków). Perfekcyjna pani domu dodała również serię prześmiewczych filmików, w których internauci wytykali Kindze Rusin, że jej wypowiedzi dotyczące m.in. ochrony przyrody nie zawsze są poparte badaniami naukowymi. Wpisy zostały już usunięte z profilu.

Do sprawy włączyło się również coraz więcej celebrytów. Pod postem Rozenek można zobaczyć głosy wsparcia od Ewy Minge, Marcina Tyszki i Hanny Lis. Z kolei Rusin otrzymała wsparcie od swojej córki Poli Lis, Olgi Frycz oraz Magdy Gessler. Sprawę skomentowała także Joanna Krupa, która jest znana z walki o prawa zwierząt. „Nie mogę sobie pozwolić na oszczerstwa i obrażanie mojej koleżanki, która również jak ja dba o prawa zwierząt. Ja nigdy nie walczyłam o kontrakt z wiadomą firmą, rozmowy były, ale zostały zaprzestane w momencie gdy dowiedziałam się, ze testują na zwierzętach. Ja i Kinga nie atakujemy, dbamy o dobra zwierząt, chcemy uświadamiać ludzi, mając świadomość tego, ze świata nie zbawimy, ale choć może przez chwile zastanowimy się stojąc przed półką sklepową, które firmy nie krzywdzą zwierząt. Wiele lat współpracuje z PETA niejednokrotnie ryzykowałam swoją karierę porywając się na akcje które wzbudzały wiele kontrowersji i miały na celu obronę praw zwierząt” – podkreśliła celebrytka na Instagramie.

Od czego zaczął się spór Rusin - Rozenek?

W jednym z wywiadów Małgorzata Rozenek stwierdziła, że Kinga Rusin wykorzystuje kwestię walki o prawa zwierząt do promocji kosmetyków swojej marki Pat&Rub. Te słowa oburzyły dziennikarkę TVN, która wielokrotnie podkreślała, że jej kosmetyki są w 100 proc. ekologiczne i nietestowane na zwierzętach. „Nie będę udawać, że pada deszcz, kiedy na mnie plują. Dosyć tego pseudo Wersalu. Nie pozwolę, żeby wypindrzona, sztuczna lala, wdzięcząc się do kamery przekreślała jednym koślawym zdaniem ideały, o które walczę od lat! Rozenek zarzuca mi wykorzystywanie w biznesie walki o prawa zwierząt. Co za żałosna próba obrony jej własnej hipokryzji!” – napisała Rusin na swoim profilu na Instagramie dodając, że ze względu na kwestię praw zwierząt zrezygnowała z wprowadzenia swojej marki na rynek chiński. Dziennikarka zarzuciła także Rozenek hipokryzję odnosząc się do podpisania przez celebrytkę kontraktu z marką Avon. „Czy zrezygnowała z reklamy, czyli pieniędzy, kiedy dowiedziała się, że marka, z którą podpisała kontrakt, testuje produkty na rynek chiński na zwierzętach?! Z tego co widzę, nie. Jedno mówi, a drugie robi” – zaznaczyła.

Czytaj także:

Poważny spór Rusin i Rozenek. Padły ostre słowa, głos zabrali m.in. Majdan i Gessler