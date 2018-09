Kolejna dymisja w Pałacu Prezydenckim. „Powodem odejścia sprawy osobiste”

Dorota Skrzypek była zatrudniona na stanowisku wiceszefowej dyrektora Biura Gabinetu. To właśnie ona towarzyszyła Pierwszej Damie Agacie Kornhauser-Dudzie podczas oficjalnych spotkań. Zajmowała się również protokołem dyplomatycznym. Uczestniczyła m.in. w rozmowach ze szwedzką królową Sylwią czy spotkaniu z żoną prezydenta Bułgarii w Żelazowej Woli. Formalnie podlegała szefowi gabinetu prezydenta Krzysztofowi Szczerskiemu.

Dorota Skrzypek jest wdową po Sławomirze Skrzypku, byłym szefie Narodowego Banku Polskiego, który współpracował z Lechem Kaczyńskim. Skrzypek zginął w katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 roku. Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, w tym tygodniu Skrzypek złożyła dymisję i przebywa obecnie na urlopie. Informację potwierdził nowy rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. W rozmowie z dziennikarzami Błażej Spychalski powiedział, że powodem odejścia były sprawy osobiste.

Dymisja prezydenckiego rzecznika

To kolejna w ostatnim czasie dymisja z Pałacu Prezydenckiego. W poniedziałek 3 września Krzysztof Łapiński, rzecznik głowy państwa, złożył rezygnację. – Praca dla prezydenta była dla mnie ogromnym zaszczytem i wielkim wyzwaniem. To była dla mnie wielka przygoda, to był dla mnie świetny czas. Zawsze będę bardzo miło wspominał pracę dla Andrzeja Dudy – powiedział Łapiński dodając, że „skończył 40 lat i przyszedł czas na odważne decyzje”.