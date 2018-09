W Polsce powstanie pierwszy sklep Primark? Podano prawdopodobną lokalizację

Choć informacje podawane przez „Puls Biznesu” są nieoficjalne, to wiele poszlak wskazuje na to, że irlandzka sieć Primark zagości w Polsce. Popularny salon odzieżowy ma zostać otwarty w pierwszej połowie 2019 roku. Z publikacji prasowych wynika, że sieciówka wystartuje wraz z otwarciem Galerii Młociny w Warszawie. „Puls Biznesu” ujawnił, że we wspomnianej Galerii Młociny pojawił się nowy najemca, a odsetek wynajęcia powierzchni handlowej wzrósł o około 7 tys. mkw, czyli o tyle, ile ma zostać przeznaczonych na pierwszy Primark.

„Dobra wiadomość dla klientów”

W rozmowie z „Pulsem Biznesu” wiceprezes LPP (właściciel marek takich jak Reserved, House czy Mohito – przyp. red.) Przemysław Lutkiewicz ocenił, że „wejście Primarka to dobra wiadomość dla klientów, bo to bardzo duży gracz zachodni z atrakcyjną ofertą cenową” . – Dla nas i innych graczy z branży to sygnał, że musimy jeszcze bardziej starać się o estetykę produktu i właśnie o ceny. Debiutowi w Polsce nie należy się dziwić – dodał.

Primark otworzył swój pierwszy sklep w 1969 roku w Dublinie. Jest to sieciówka szczególnie popularna na Wyspach Brytyjskich. Obecnie ma ponad 350 lokali w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Marka jest obecna m.in. w Niemczech, Francji, Austrii, Francji, Hiszpanii i Portugalii.