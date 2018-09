Zaginął 15-letni Kacper. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Policjanci z Bielan w Warszawie szukają 15-letniego Kacpra Ostrowskiego. Chłopiec ma 170-175 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała, ma niebieskie oczy, włosy krótkie blond. W dniu zaginięcia ubrany był w czerwoną bluzę z kapturem z napisami, spodnie jeans do kolan i czarne buty marki Adidas.

Nastolatek 11 marca tego roku wyszedł z domu do szkoły i nie powrócił do miejsca zamieszkania. Policja zwraca się o pomoc do wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionego.

Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego proszone są o kontakt z policjantami prowadzącymi tę sprawę w siedzibie jednostki przy ulicy Żeromskiego 7 w Warszawie. Telefon kontaktowy 22/ 603 71- 55, 22/ 603 71-61, 22 / 603 19-54, 112 lub 997.