Myśliwy przybił lisa do drzewa. Sprawa znajdzie swój finał w prokuraturze

O sprawie napisała fundacja Ludzie Przeciw Myśliwym. Kilka miesięcy temu w sieci pojawiło się zdjęcie lisa, który został przybity za łapy gwoździem do drzewa. Obok znajdowała się broń myśliwska. Z informacji organizacji wynika, że za sprawą stoi jeden z członków Polskiego Związku Łowieckiego. To on przybił rannego lisa do drzewa, jego koledzy którzy widzieli jak to robił, śmiali się że ranne i nieprzytomne zwierzę po przybiciu gwoździem do drzewa, ożyło na kilka minut i zaczęło śmiesznie gadać – podali Ludzie Przeciw Myśliwym.

Fundacja poinformowała, że sprawa znajdzie swój finał w prokuraturze, ponieważ zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa jest już przygotowane. Dołożymy wszelkich starań by myśliwski sadysta odpowiedzialny za ten czyn stanął przed sądem i poniósł zasłużoną karę – podkreślają przedstawiciele fundacji.

Czytaj także:

Były sportowiec w ogniu krytyki. Pochwalił się zdjęciem z upolowanym niedźwiedziem