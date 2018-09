Wstrzymano sprzedaż leku przeciwzakrzepowego. Powodem skażenie chemiczne

Jak podaje GIF, na terenie całego kraju wstrzymano obrót i stosowanie Clexane (6000 j.m. 60 mg/0,6 ml), czyli roztworu do wstrzykiwań w ampułkostrzykawkach. Zarządzenie dotyczy numeru serii 8CF88A z datą ważności do 31 maja 2021 roku. W uzasadnieniu przekazano, że w kleju, który jest stosowany do mocowania igieł w ampułkostrzykawkach wypełnionych lekiem Clexane, odkryto zanieczyszczenie chemiczne. Podkreślono zarazem, „nie można wykluczyć wpływu stwierdzonej niezgodności na jakość oraz bezpieczeństwo stosowania wskazanej serii produktu leczniczego” .

Do czego stosowany jest Clexane?

Clexane jest stosowany w profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie przez osoby, które przechodzą zabiegi chirurgiczne lub ciągle leżą. Używa się go także w leczeniu zakrzepicy żył głębokich powikłanej lub nie powikłanej zatorowością płucną. Znajduje swoje zastosowanie także w leczeniu niestabilnej dławicy piersiowej oraz zawału serca. Profilaktycznie jest zażywana przeciwko tworzeniu się skrzeplin w krążeniu pozaustrojowym w czasie hemodializy.

Czytaj także:

Syrop wykrztuśny wycofany z obrotu. Błędna ulotka mogła prowadzić do przedawkowania