Błaszczak powołał nowego dowódcę wojsk specjalnych. Konflikt powodem zmiany?

Informacja o powołaniu z dniem 1 października 2018 roku pułkownika Sławomira Drumowicza na stanowisko Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych została oficjalnie potwierdzona przez MON.

Onet.pl przypomina, że płk. Drumowicz zastąpił na stanowisku gen. Wojciecha Marchwicę, powołanego do pełnienia tej funkcji jeszcze przez Antoniego Macierewicza. Oficjalnie nie wiadomo, co było przyczyną zmian kadrowych, ale jak podaje Onet, powodem mógł być konflikt gen. Marchwicy z dowódcą jednostki GROM – płk. Mariuszem Pawlukiem. Portal powołuje się na relację jednego z oficerów, który stwierdził, że „od pewnego czasu iskrzyło między nimi, a współpraca układała się kiepsko”. – Wygląda jednak na to, że dowódca GROM ma lepsze przełożenie na decydentów politycznych i to on postawił na swoim – dodał rozmówca portalu.

Kim jest pułkownik Sławomir Drumowicz?

Z oficjalnej strony MON dowiadujemy się, że pułkownik Sławomir Drumowicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Sztuki Wojennej. Od początku służby związany z wojskami specjalnymi. W 1995 r. rozpoczął służbę w 1 Pułku Specjalnym Komandosów (1 PSK) w Lublińcu, gdzie służył na stanowisku dowódcy plutonu, dowódcy kompanii specjalnej. W 2001 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy batalionu specjalnego 1 Pułku Specjalnego Komandosów. Po przeformowaniu go w Jednostkę Wojskową Komandosów objął stanowisko zastępcy dowódcy jednostki.

Od grudnia 2012 r. służył w Dowództwie Wojsk Specjalnych (DWS) w Krakowie. W styczniu 2014 r. objął stanowisko szefa pionu wsparcia bojowego – zastępcy szefa sztabu ds. wsparcia bojowego w Dowództwie Sił Specjalnych (DSS), a po jego przeformowaniu w Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych (COS-DKWS) pozostał na tym samym stanowisku. Od 2014 roku dowódca Jednostki Wojskowej Agat.

Pułkownik Sławomir Drumowicz służył na misji m.in. w czasie IX zmiany PKW Irak, gdzie był dowódcą zgrupowania Sił Specjalnych.

